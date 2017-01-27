تجاوباً مع “أنحاء” .. البدء في حل أزمة تقاطع البوابة الفرعية لجسر الملك فهد | صور

(أنحاء) – ظافر الشيبان : ــ
تجاوباً مع ما نشرته “أنحاء”، بتاريخ 25 أكتوبر 2016، والذي يتعلق بتعثر الحركة المرورية تحت جسر الملك فهد بتقاطع البوابة الفرعية التابعة لمؤسسة الجسر مع امتداد شارع الملك فهد، أزالت أمانة المنطقة الشرقية بعض العوائق الخرسانية المستخدمة للوحات الإعلانية والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية.
وقامت البلدية بتوسعة الأرصفة والتقاطع من عدة جهات، فيما لا يزال العمل قائماً بالمشروع في ظل وجود ازدحامات وتعطل الحركة المرورية للمركبات عند هذا التقاطع، بسبب تزامن التعديلات مع الإجازة الدراسية وتوجه عدد كبير من المسافرين إلى مملكة البحرين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقاطع حيوي ورئيسي ونقطة التقاء للأحياء الجنوبية في محافظة الخبر والواجهة البحرية وأيضا شاطئ نصف القمر.