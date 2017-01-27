27 يناير 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دولة جزر الكايمان تفوض “الطيران المدني” للإشراف على طائراتها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الرياض : ــ

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعها التنسيقي السنوي مع سلطة الطيران المدني بدولة جزر الكايمان وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض، بحضور الكابتن عبدالحكيم بن محمد البدر مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي، والسيد ديتشارد سميث رئيس سلطة الطيران المدني بجزر الكايمان.

و خلال اللقاء تباحث المسؤولين في الهيئة مع نظرائهم في سلطة الطيران المدني بدولة جزر الكايمان عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين والاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي مضى عليها عشرة أعوام، وتتيح هذه الاتفاقية للهيئة، الإشراف على الطائرات التي تحمل تسجيل جزر الكايمان المشغلة في المملكة نيابة عنها، وتأتي هذه الاتفاقية بين الهيئة وسلطة الطيران المدني بجزر الكايمان تفعيلاً للمادة (83) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني .

من جانبه، أكد الكابتن عبدالحكيم بن محمد البدر مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن الاجتماع الثنائي مع سلطة الطيران المدني بدولة جزر الكايمان يأتي لتنسيق الجهود فيما يخص الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الهيئة العامة للطيران المدني مع سلطة الطيران المدني بجزر الكايمان والتي مضى عليها عشر سنوات، تسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات لشركات النقل الجوي، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي والتأكد من التزام الشركات بمعايير السلامة والأمان وهي من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تعمل دائماً وأبداً على حماية الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي.

وأضاف البدر: “سلطة الطيران المدني في دولة جزر الكايمان فوضت الهيئة من خلال هذه  الاتفاقية بالإشراف على سلامة تشغيل الطائرات المسجلة باسمها والمشغلة في المملكة، وذلك نيابة عنها نظراً لثقة الكبيرة في الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، وسمعتها فيما يتعلق بالسلامة وتطبيقها للوائح والاجراءات الدولية بما يخص أمن النقل الجوي، وحرصها الدائم على سلامة أجواء المملكة وتطبيقها لأعلى معايير السلامة العالمية، والذي جعل من الهيئة محل ثقة دولية وهناك العديد من الدول المسجلة بعض الطائرات المشغلة في المملكة بأسمائها، وتقوم الهيئة في الإشراف على سلامة تشغيل تلك الطائرات”.

يذكر أن من بَين تلك الدول التي فوضت الهيئة نيابة عنها بالإشراف على سلامة تشغيل طائراتها المسجلة لها وتعمل بالمملكة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث المفترض أن تقوم هذه المهمة الدولة المسجلة للطائرات، يذكر أن هناك العديد من الطائرات المشغلة في المملكة تحمل تسجيل دولة جزر الكايمان والتي منها طائرات الناقل الوطني شركة طيران ناس.

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