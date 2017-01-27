27 يناير 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أخلاقي بعلاقاتي الجنسية وفقط
﻿

أخلاقي بعلاقاتي الجنسية وفقط

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

فُصلنا جنسياً فكان هوسنا بالجنس، هذا بإختصار المدخل إلى إنحراف الأخلاق في السعودية، وإنحراف الأخلاق هنا لا أعني به العلاقة الغير شرعية بين رجل وامرأة كما فهمت عزيزي القارئ، ولأن مفهوم الأخلاق لديك يقتصر على العلاقة الجسدية بين الجنسين أكتب هذا المقال.

أما الأن بعدما حقاً اثبت لك بأن مفهوم إنحراف الأخلاق لديك هو في تلك القبلات الفرنسية المتبادلة والسهرات الليلية الحمراء، من خلال المقدمة التي كتبتها وأنت قراءتها وتعلم بأنك فهمتها بالفهم الذي ذكرت أريد أن أقول لك بأنك لست الوحيد فالجميع إلا من رحم الله من مجتمعنا يختزل الإنحراف الأخلاقي أو الفساد الأخلاقي فقط في الجنس والعلاقات الغير الشرعية ولا أعتقد بأن لديك شك في ذلك.

ولا ألوم أحد على فهمه فاللوم كله على الفصل القسري بين الجنسين الفصل الذي جعل الإتصال غاية يجب تحقيقها بطريقة شرعية من خلال الزواج أو غير شرعية من خلال العلاقات المحرمة، والخطأ هنا ليس في الغاية فهذه الغاية فطرة إنسانية عليها مفطورون ولكن الخطأ في الطريقة التي نحقق بها تلك الغاية فهي طريقة جنونية، جامحة، إندفاعية تدمر مجتمعنا، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، ويكون الدمار للمجتمع بالرغم من شرعية الغاية في الإقتصاد فيضطر الشاب السعودي لأن يكون مديون طوال حياته للبنوك فقط بهدف الزواج والوصول لشريكة حياته، أما دمار المجتمع من خلال تحقيق الغاية بطريقة غير شرعية فالحديث عنها يطول والجميع يعلم أضرار الزنا واللواط على المجتمعات.

وبعيدا عن الأضرار المباشرة التي يُسببها الفصل سأتحدث عن الأضرار الغير مباشرة التي سببها ذلك الفصل، فتكونت بداخلنا وأثرت على مفهوم الأخلاق لدينا، الأخلاق التي منها الصدق والأمنة والإخاء والتسامح والعدل وإماطة الأذى واحترام المواعيد واحترام الكبير والرحمة بالصغير وغيرها الكثير من الأخلاق الحميدة التي جعلنا نقيضها فقط هو الفساد الجنسي فلا تسمن كل تلك الأخلاق ولا تغني من جوع إذا كان فاعلها قد أخطأ يوم من الأيام وزنا، ولهذا مجتمعنا لا يرى لها أي أهمية وليست لديه من الأولويات، فالأهم بالنسبة له العلاقة الجسدية بين الجنسين، ولأنها غير مهمة تجد مجتمعنا المجتمع الأشد غرور وكبر وتعالي، المجتمع الأكثر إسراف الأكثر فساد إداري، الأكثر فساد تجاري احتيالي، الأكثر تطرف وعدم مساواة، وهذا واقع نعيشه، بل المصيبة في بعض شراح المجتمع التي تعتبر الاحتيال لكسب المال فراسة، وخيانة الأمانة بالواسطة واخذ حق الغير بدون وجه حق فزعة، والكبر والتعالي من الفخر، والإسراف والتبذير كرم، وحسبي الله عليهم ونعم الوكيل.

في الختام سؤال وأتمنى أن تجد له الجواب الصحيح بعد قراءة المقال وهو: لماذا الغرب تفوق علينا بالرغم من انتشار الفساد الأخلاقي فيه (الفساد الأخلاقي بمفهومنا السعودي) لماذا لم ينهار كما نعتقد باننا سننهار فاللحظة التي نُقلل فيها من الفصل الجنسي بين الرجال والنساء؟

ولمن لا يعرف الجواب هو في تقديسهم لمفهوم الأخلاق المفهوم الصحيح ليس المفهوم الذي نعرف، فهم يقدسون الإنسانية والعدل والمساوة والأمانة والاحترام والرحمة… إلى أخره من الأخلاق الحميدة التي تندرج تحت مفهوم الأخلاق، ونقيضها هو فساد أخلاقي، ليس فقط لديهم الفساد الأخلاقي العلاقة المحرمة بين الجنسين.

حول الكاتب

سلمان الجابري

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق