27 يناير 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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‏السعوديين أحق بالسعودية !

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

‏أنتشر في الفترة الأخيرة جدل كبير حول موضوع السعودة وهجوم شنيع على السعودية ومواطنيها واتهامهم بأنهم يمارسون العنصرية ضد المقيم الأجنبي القادم للعمل في السعودية, أولاً نشكر لجميع المقيمين المخلصين مشاركتهم في نهضة البلد مع المواطن السعودي, ثانياً يجب أن تعلموا بأن الدول المتقدمة لا تتقدم خطوة أخرى إلى الأمام اقتصادياً واجتماعياً إلا بتوظيف الكوادر الوطنية أصحاب الكفاءة الذين ينتمون إلى أرض وطنهم, فجميع الدول المتقدمة تضع شروط مستعصية لعمل الاجنبي المقيم لديها ولا تقبل بعمل الأجنبي إلا صاحب الكفاءة العالية وصاحب الخبرة التي لا توجد عند أغلب المواطنين لكي تستفيد البلد من خبرته, كما أن عمل المواطن في وطنه يُعتبر من الأولويات وحق ومن حقوق المواطنة, وهذا ما تفعله المملكة العربية السعودية الأن لتقوية اقتصادها بطرح خطة سعودة القطاعات, فلا مبرر للهجوم القاسي ضد السعوديين والسعودية وكأنهم سلبوا من الأجنبي حق من حقوقه !, لم يسلم السعودي من البذاءة ومن الانتقاص والاحتقار والطعن في خبرته وكفاءته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عدد من القنوات الفضائية والصحف من بعض الأجانب, بالرغم من أن السعودية تمتلك كوادر وطنية يشار لها بالعالمية في المجال الطبي والعسكري .

‏من يتهمنا بالعنصرية يجب عليه ان يعلم بأن السعودي صاحب الكفاءة له الأولوية بالوظائف وهذه ليست عنصرية كما وصفها بعض من يهاجمون البلد, الذين استرزقوا من خيراتها طوال سنين وتم معاملتهم كما يتم معاملة المواطن من الناحية الصحية والتعليمية لهم ولذويهم وربما أفضل وقابلوها بالإساءة للسعودية حكومة وشعب, توفر فرص وظيفية للسعوديين هو حق من حقوق حملة الجواز الأخضر الذي يكفل حق عمل المواطن السعودي في أرضه, فقد سخرّت الدولة أموالها في رفع جودة التعليم بالجامعات الداخلية وفتح أبواب الابتعاث لأرقى جامعات العالم في مختلف بقاع الأرض للطلاب والطالبات السعوديين في شتى المجالات لكي يكتسبوا الخبرة الكافية لصنع كوادر وطنية قوية ذات كفاءة عالية ويتم الاعتماد عليها لمصلحة المملكة اقتصاديا ولتعتمد على أبنائها, فلا يوجد أي عنصرية على الأجنبي المقيم فهو مرحب به دائما, ولكن من حقوق الوطن أن يُبنى بيد المواطن .

حول الكاتب

مشاري الغامدي

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