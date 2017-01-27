27 يناير 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “سمر المقرن” تقابل الأم التي ظهرت في مقطع تدعو على أبنائها.. والأم تكشف تفاصيل قضيتها

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

زارت الإعلامية والكاتبة سمر المقرن الأم المسنّة، التي ظهرت في فيديو متداول تشكو عقوق أبنائها بسبب مطالبتهم إيداعها دار الرعاية الاجتماعية، حيث روت الأم تفاصيل قضيتها ومعاناتها مع أبنائها.

وقالت السيدة “أم محمد” إنها تعاني أمراض الكلى والقلب، وبينما كانت منومة بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، وصلها خطاب من المحكمة يفيد باتهام ابنها الأكبر لها باختطاف أبنائه.

وأضافت أنها حضرت وأبناؤها إلى المحكمة، وظلّت تبكي أمام ناظر القضية ونفت بشدة اختطاف أحفادها، مشيرةً إلى أن أبناءها طالبوا بإيداعها السجن أو دار الرعاية الاجتماعية، لذا قامت بالدعاء عليهم كما ظهر في المقطع المتداول.

وكشفت أن زوجها تُوفي قبل نحو شهر ونصف، وأن أبناءها عاطلون عن العمل، وخلافاتهم معها مستمرة منذ فترة بسبب أبنائهم وبسبب رفضها منحهم أيَّا من أموالها، لذا استمروا في مضايقتها بالمنزل وافتعال الخلافات معها، حيث حاول أحدهم ذات مرة إضرام النيران في البيت.

وأبانت أن أبناءها طردوها من منزل ابنها الذي كانت تقيم فيه، حيث تقيم حالياً بمنزل أحد أقاربها، كما حاولوا أخذ ابنتها الصغيرة للعيش معهم.

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