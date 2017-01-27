27 يناير 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عسكري يعثر على ماكينة صراف آلي مفتوحة على طريق .. شاهد ردة فعله

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة عثور عسكري بالحرس الوطني في محافظة طريف على ماكينة صراف آلي على أحد الطرق مفتوحة وبها نقود من فئات (100 ريال، و500 ريال، و50 ريالا).

وأظهر المقطع الذي وثقه العسكري بنفسه وهو يفتح ماكينة الصراف الآلية ليكتشف مجموعة من الأدراج الحديدية مملوءة بالنقود، فما كان منه إلا أن وقف على حراستها خوفا من تعرض الماكينة للنهب، وأبلغ الدوريات الأمنية لاتخاذ اللازم.

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