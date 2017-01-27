27 يناير 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القصيم .. وزارة الصحة توقف مدعي العلاج بالكي وتحيله لهيئة التحقيق والادعاء العام

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت وزارة الصحة، أنها قامت بتوقيف مدعي العلاج بالكي بدون رخصة في منطقة القصيم .

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم الجمعة، أنها قامت بإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام حيث أن النظام يعاقب الممارسين غير النظاميين بالسجن.

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