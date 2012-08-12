السعودية للكهرباء : حملة التبرعات للشعب السوري بلغت 1.8 مليون ريال

(أنحاء) – متابعات :-
نظمت الشركة السعودية للكهرباء حملة تبرعات لمنسوبيها بهدف مساعدة ودعم الشعب السوري، وبلغت إجمالي المبالغ التي جمعتها الحملة نحو 1.8 مليون ريال.
ومن جانبه قال الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة حمود الغبيني، إن العاملين بالشركة تفاعلوا بشكل ممتاز مع حملة التبرعات التي دعت لها الشركة لمساندة الشعب السوري، الأمر الذي بلغ بجملة التبرعات بنهاية الحملة 1.759.750 ريال ، وفقاً لـ”المدينة”.
وكان المدير التنفيذي للشركة المهندس زياد بن الشيحة أعلن إطلاق حملة تبرعات داخلية لمنسوبي الشركة، لمساندة الشعب السوري ودعمه بالمساعدات الإنسانية، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين للتضامن مع الشعب السوري، لافتاً إلى أن الشركة خصصت رابطاً إلكترونياً يتيح لأي موظف تحديد المبلغ الراغب في التبرع به.