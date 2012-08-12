29 يناير 2017 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التوازن العاطفي قبل التوازن الاقتصادي !!…

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

كان هناك تعليق منتشر بين الناس ومازال ، يقال فيه : ان الرجل لا يعرف من القران اللا ايتين مثنى وثلاث ورباع وقوامون على النساء ..

وهذا امر مقارب للواقع بشكل كبير من غير تعميم ، هناك البعض الذي لايعرف من القران الكريم اللا مايخدم رغباته وتسلطه ويحفظ ايات منتقاه مجتزأه من سياقها الأصلي بدون النظر الى أولها ولا إلى اخرها ولا الى الشروط التي تبيح له أمر ما أو تُخرجه من دائرة الإباحه ولايعرف الغاية منها ، لايعرف سوى تفسير إبتدائي وُضع وبقي ثابتاً مع اختلاف العصور والعقول والمفاهيم منذ الاف السنين ، هكذا تعلم أن يأخذ كل معلوماته تلقيناً وإن سألته عن مصادره فلن يستند على مصدر الا قال فلان الفلاني وقال فلان الفلاني في اشارة الى ان فلان هذا هو تشريع ثالث بعد القران والسنه لا ينبغي لأي أحد بأن يقوم بالاعتراض على كلامه أو مناقشته فيه حتى ، من هو الذي زرع فكرة التعدد بدون الأسباب أو ” القُدره ” على الأقل في عقول الشباب بأنه أمر عادي جداً وطبيعي ويُطالب النساء بالرضوخ الى الأمر باعتبار انه امر الهي وان الرفض سيجلب سخط الله على من ترفضه ، متجاهلين الشرط الذي ابتدأت به الآيه والشرط الذي انتهت به ، فإن كان هناك مايسمى في الاسلام ب سد الذرائع فهناك مايسمى بتقييد المباح استناداً لآية “وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ” ..

 نشُرت صورة في وسائل التواصل الإجتماعي لانعلم عن مدى صحتها الى الآن ومفادها أن حساب المواطن يدعم فكرة المثنى والثلاث والرباع ليُكافئ المعدد بدعم ١٠٠٪‏ وغيرها من العلاوات والمكاسب في دعوةٍ صريحه الى التعدد الخالي من اي سبب الا لكسب كل هذه المغريات المطروحه من هذا البرنامج ..

إن كان هذا الخبر صحيحاً فإن حساب المواطن سيهدم المواطن ويهدم استقرار الكثير من الأسر بالتعدد في سبيل إرضاء فئةً من الناس وإرضاء مفاهيمهم المحدوده ، متجاهلين ثقافة اليوم وشباب اليوم وعصر اليوم وفرض هذا الأمر على دولة تعادل قاره بأكملها كما يتم فرض اراء بعض الاشخاص على الجميع في أمور جانبيه أخرى قد تعدانا اليها العالم أجمع ، وكأننا نعيش في بيت صغير تفرض علينا فيه الأم رأيها الشخصي ويبقى الأب واقفاً بدون أي ردة فعل .

ينتشر هذا الخبر تزامناً مع نشر خبر عدد حالات الطلاق في المملكه والمذيله برقمٍ مفجع تستدعي الوقوف واعادة النظر عن مفهومنا للزواج ؟ والشراكه والحياه وأن كل واجبات الزوج والزوجه المذكوره في كتب الفقه التقليديه لم تعد تجدي نفعاً واننا نواجه عصر جديد وثقافه مختلفه ومن الأفضل للمجتمع (ان كان هناك أحد ما يهتم بأمره) أن يعطي حساب المواطن هذا الدعم للشخص الذي يبني عائلة واحده طبيعيه ” أم وأب وأطفال” يسعى على سعادتها واستمراريتها ، في حال لم يكن هناك ظروف قاسيه منطقيه تجبره على الزواج من زوجة ثانيه فإن كان الهدف الحقيقي من حساب المواطن دعم ذوي الدخل المنخفض فالأولى أن يتم فرض الضوابط على المواطن من ناحية التعدد قبل أن يتم إدخاله في هذا البرنامج .

قالت الأميره ديانا ” كان هناك ثلاثة أشخاص في عُش الزوجية ، ماجعل المكان مزدحم ، لذا فضلت الرحيل ” ، الحياه المكونه من ثلاثة أشخاص في عش الزوجيه تحتاج الى استقرار و توازن عاطفي ، قبل حاجتها الى التوازن الإقتصادي .

حول الكاتب

سحر الشهري

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