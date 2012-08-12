التوازن العاطفي قبل التوازن الاقتصادي !!…

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
العنف الأسريبتاريخ
بعد ازدياد ضغوط الحياة وتعصب كل طرف لوجهة نظره الخاصة دون اللجوء إلى الآخر أو المشاركة في اتخاذ
-
قرية النباه .. تعاسة فرحبتاريخ
حالة وجوم تنتاب الواقفين .. أدمع تنهمر من أب مسن يقف بصعوبة بالغة متكئ على عصاه .. يستقبل
-
قطاع العبوديةبتاريخ
العبودية مصطلح قديم استخدم منذ آلاف السنين وهو سلب الحرية ممن لهم الحرية …حتى اتى الاسلام وأنكر تلك
-
وقفات مع الرؤى والأحلامبتاريخ
يقال: رؤيا (بالألف الممدودة) لما يرى في النوم، ولا يقال: رؤية (بالتاء المربوطة)؛ لأن الثانية خاصة برؤية العين