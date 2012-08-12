محافظ حفر الباطن يعلق على واقعة دخوله أحد المهرجانات وسط حراسة مبالغ فيها | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
قال عبدالمحسن العطيشان محافظ حفر الباطن ، رداً على مقطع الفيديو الذي صور أثناء زيارته لمهرجان الربيع والتراث بالمحافظة، وهو يسير وسط حراسة وصفها مغردون بأنها مبالغ فيها، إنها كانت اجتهاداً شخصياً من عدد من المتطوعين.
وأوضح العطيشان أن ما حدث كان اجتهادات شخصية من شباب متطوعين، ولم تكن المحافظة على دراية بها ، مقدماً اعتذاره لما جاء في مقطع الفيديو، مؤكداً التزامهم بتوجيهات ولاة الأمر بالتواصل مع المواطنين وعدم الابتعاد عنهم.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لمحافظ حفر الباطن وهو يسير بأحد المهرجانات وسط حراسة مشددة، مبدين استغرابهم وتندرهم للحراسة المبالغ فيها، والتي لا يلجأ لها كبار المسؤولين أنفسهم.