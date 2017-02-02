صور | اللقطات الأولى للأبواب الزجاجية للمسجد الحرام.. تصميمات عصرية مكسوة بالذهب الخالص

(أنحاء) – متابعات :-
نشر حساب “مشاريع السعودية” على موقع “تويتر” مجموعة من الصور المقربة للأبواب الزجاجية الإلكترونية الخاصة بتوسعة المسجد الحرام.
وأوضحت الصور التي نُشرت للأبواب الإلكترونية جمالية وعصرية التصميم ونقوشا متنوعة على الأبواب ، حيث أنها مكسوة بالذهب الخالص ،ومن صناعة شركة “ريفا” الألمانية.
ومن جانبه أوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام محمد باتي أن الأبواب الزجاجية تتميز بشكلها الجمالي ونقوشها المتنوعة، إضافة إلى أنها تؤمن للمعتمرين والزوار الاتصال البصري بالكعبة المشرفة ، مؤكداً أنها ستساهم في إدارة الحشود خلال أوقات الازدحام، ومعالجة التدفقات البشرية وتنظيمها في الدخول والخروج من التوسعة السعودية الثالثة إلى صحن المطاف.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قررت للمرة الأولى تركيب أبواب زجاجية إلكترونية، داخل محيط المسجد الحرام، تربط بين مباني التوسعة الجديدة والمباني المطلة على صحن المطاف بالحرم.
ماشاءالله تبارك الرحمن….اقتراح بسيط للمسئولين عن الابواب في الحرم الشريف اذا امكن تعيين ابواب للدخول وابواب للخروج …اعتقد هذا يخفف من الازدحام عندما يكون المسار في اتجاه واحد