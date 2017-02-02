3 فبراير 2017 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحكومة البريطانية تحصل على موافقة البرلمان لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

حصلت الحكومة البريطانية على موافقة أغلبية نواب مجلس العموم حول مشروع قانون يخوّل لها وضع الخطط المتعلقة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي .

وصوت لصالح الحكومة أمس – بحسب وسائل الإعلام المحلية – 498 نائبًا مقابل 114 ممن رفضوا مشروع القانون، من أبرزهم نواب حزب اسكتلندا القومي ونواب حزب الديمقراطيين الليبراليين إضافة إلى 47 نائبًا عن حزب العمال الذي تبني خط الحكومة على غير العادة هذه المرة .

يذكر أن الحكومة البريطانية تسعى لتقديم طلب مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة رسمية في نهاية شهر مارس القادم بعد الانتهاء من الإجراءات المحلية المتعلقة بموافقة مجلسي النواب واللوردات والحصول على موافقة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية .

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