أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الحكومة البريطانية تحصل على موافقة البرلمان لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي
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