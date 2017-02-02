“واتساب” يختبر ميزة إلغاء الرسائل التي أرسلت عن طريق الخطأ

(أنحاء) – وكالات :-
أشار تقرير جديد من Mashable إلى بدء إختبار إصدار تجريبي جديد لتطبيق الواتس اب، يدعم المستخدم بمميزات جديدة تتيح إلغاء الرسائل التي ترسل عن طريق الخطأ.
لا شك أن إرسال الرسائل عن طريق الخطأ هي واحدة من المشاكل التي مر بها الكثير من مستخدمي تطبيق الواتس اب، لذا تعد الميزة الجديدة التي يتم اختبارها في الوقت الراهن في إصدار تجريبي لتطبيق الواتس اب، هي واحدة من المميزات التي يسعى إليها الكثيرين.
وقد أشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة في الواتس اب رصدت على تويتر في حساب WABetaInfo الذي عرف بمتابعة المميزات الجديدة المنتظرة للتطبيق، حيث تظهر الميزة في إصدار تجريبي جديد.
كما يشير التقرير إلى أنه لا يمكن التأكيد على الفترة التي يحصل عليها المستخدم للتراجع عن إرسال الرسائل عن طريق الخطأ أو إلغاء هذه الرسائل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المستخدم سيكون بإمكانه إلغاء الرسالة في أي وقت قبل أن يتم قراءتها من قبل الطرف الأخر.
أيضاً من المقرر أن يظهر اختيار إلغاء الرسائل الذي يعرف بrevoke إلى جانب الرسائل مع مؤشر، حيث يمكن التراجع في أي وقت قبل أن يتلقاها المستقبل.
جدير بالذكر أن تطبيق WhatsApp يبدأ اختبار ميزة جديدة أيضاً، تدعم المستخدم في إظهار موقع المستخدم في الوقت الحالي، إلى جانب متابعة موقع أصدقاء المجموعة في الوقت الحقيقي.