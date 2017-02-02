شرطة الشرقية تضبط شاباً انتحل شخصية سائق شركة توصيل واعتدي على امرأة أثناء توصيلها

(أنحاء) – متابعات :-
انتحل شاب في الدمام صفة موظف بإحدى شركات التوصيل ، ليقوم بإركاب امرأة والذهاب بها إلى أحد الشوارع الضيقة، حيث أوقف السيارة وقام بالاعتداء عليها واغتصابها.
وكشفت مصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبطه ، وأضافت أنه تم استدعاء المرأة المعتدى عليها، حيث قامت بالتعرف على المتهم وتمت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضافت المصادر أن المتهم أوهم المرأة عند الوقوف عندها أنه موظف الشركة وقدم لها لتوصيلها، فقامت بالركوب معه وطلبت منه توصليها لأحد المستوصفات، فأخذ يتجول بين شارع وآخر إلى أن أوقف السيارة في أحد الشوارع الضيقة وحاول الرجوع للمقعد الخلفي فحاولت المرأة ضربه بآلة كانت بالسيارة فقام بالاعتداء عليها وحاولت الاتصال بالشرطة فأخذ الهاتف الجوال من يدها.
وتابعت المصادر: “كسرت المرأة نافذة السيارة للاستنجاد بالمارة فحاول مقيم مساعدتها إلا أن الشاب المتهم أسقطها من المركبة ولاذ بالفرار من الموقع”، مؤكدة أن المرأة المعتدى عليها تقدمت ببلاغ أمني من هاتفها بعد سقوطها من السيارة لتباشر الجهات الأمنية القضية، ويتم القبض عليه، وفقا لـ “سبق”.