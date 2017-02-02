جازان .. “مخمور” يطلق النار عشوائيا بأحد شوارع فيفا ويصيب 2 من المارة

(أنحاء) – متابعات :-
أطلق شاب “مخمور” في محافظة فيفا بجازان ، النار عشوائياً على المارة ، حبث خرج من منزله حاملاً سلاحا رشاشا وبدأ يطلق بشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة شخصين من المارة.
وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من السيطرة عليه ، لافتة إلى أن شرطة محافظة فيفا تلقت بلاغا يفيد بتعرض مقيمين مترجلين لإصابة نتيجة إطلاق نار عليهما من شاب مخمور يحمل سلاحًا رشاشًا ويقوم بتهديد المارة.
وأضافت المصادر أنه مع وصول رجال الأمن تحصن الشاب بمنزله مهددًا من يقترب منه، فتم استدراجه والقبض عليه وبحوزته السلاح دون خسائر، وتمت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.