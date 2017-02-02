حقن طبية تُمكن “العازبات” و”العقيمات” الراغبات بحضانة الأطفال من الإرضاع

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت الدكتورة رذاذ محمد ولي، استشارية طب الأسرة وصحة المرأة والطفل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ، عن إمكانية مساعدة النساء غير القادرات على الإرضاع أو العازبات والعقيمات الراغبات في حضانة الأطفال، في إدرار الحليب وإرضاع الأطفال بشكل طبيعي، من خلال حقن وإجراءات طبية معينة.
وأوضحت الدكتورة رذاذ خلال المؤتمر الخامس لمتعلقات الإرضاع ومتابعة الأمومة وعلاجياتها في المدينة المنورة، أنه تم تسجيل حالات طبية عدة لمساعدة العازبات وغير المتزوجات والعقيمات على إدرار الحليب لإرضاع الأطفال الأيتام ، لافتة إلى أن الحليب يكون بنفس خصائص حليب الأم الطبيعي التي أثبتتها المنظمات العالمية، مشددة على ضرورة تطبيق أخلاقيات المهنة على الحالات التي يتم التعامل معها.
يأتي ذلك تزامنا مع ما كشفته مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية، لطيفة التميمي، من أن عدداً من العازبات حصلن على الموافقة على حضانة أطفال مجهولي النسب، بعد أن تقدمن بطلبات أبدين فيها رغباتهن ضمن برنامج احتضان طفل، وهو ما قد يساعدهن على إرضاعهن.
وبينت التميمي أن العازبة يحق لها احتضان طفل، إلا أن عدد العازبات اللاتي تقدمن عبر البرنامج قليل، مقارنة بالأسر الحاضنة المكونة من زوج وزوجة، وفقاً لها.