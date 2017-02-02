3 فبراير 2017 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القوات السعودية تقصف مواقع تمركز “الذراع الإيرانية” في اليمن قبالة الحدود

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قصفت مدفعيات القوات السعودية مساء أمس (الخميس)، مواقع الذراع الإيرانية في اليمن “ميليشيا الحوثي” داخل الأراضي اليمنية، قبالة الحدود السعودية، وذلك رداً على إطلاقهم قذائف باتجاه المملكة.

وأوضحت مصادر أن القوات السعودية تواصل بشكل يومي إحباطها لمحاولات اقتحام الحدود السعودية من قبل الميليشيات الانقلابية ، لافتة إلى أن القوات حققت خلال الفترة الماضية انتصارات متتالية، هزت فيها أركان الميليشيا الانقلابية بمقتل قيادات وضباط في المواجهات ،حسب “الإخبارية”.

جدير بالذكر أن قوات الجيش اليمني تواصل ضرباتها العسكرية ضِد الذراع الإيرانية، حيث تمكنت مؤخراً من تحرير مواقع هامة في ميدي وحرض اليمنيتين.

 

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