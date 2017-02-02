فيديو | أردوغان مقاطعاً ميركل خلال مؤتمر صحفي :أنا رئيس مسلم وأرفض عبارة “الإرهاب الإسلامي”

(أنحاء) – متابعات :-
قاطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ، أمس الخميس، رافضاً عبارة “الإرهاب الإسلامي” التي قالتها في إشارة منها إلى الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية ،مؤكداً لها أنها تُحزن المسلمين وأنه يرفضها بشدة.
وكانت ميركل شددت بعد مباحثات ثنائية، على ضرورة تعاون ألمانيا وتركيا في الحرب على الإرهاب بما في ذلك “الإرهاب الإسلامي” وحزب العمال الكردستاني، قائلة: “تحدثنا بالتفصيل عن قضية التصدي للإرهاب الإسلامي، وضد كل صورة من صور الإرهاب، وأيضا إرهاب حزب العمال الكردستاني”.
ورد أردوغان على ميركل قائلاً: “إن هذا التعبير غير صحيح، لأن الإسلام والإرهاب لا يمكن ربطهما ببعضهما البعض”، مؤكداً على أنه أمر يشعر بالحزن أن يستخدم هذا التعبير بسبب جرائم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف أردوغان: “نرجو عدم استخدام هذا التعبير، وفي حال استخدامه يجب أن أقف ضده كرئيس مسلم، لا يمكنني بصفة شخصية قبول ذلك، لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة، إذا التزمنا الصمت فهذا يعنى أننا نقبل بالأمر”.