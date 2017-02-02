فيديو | مقطع متداول .. سيارة “BMW” تقتحم محلاً تجارياً في الرياض

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، أظهر اقتحام سيارة من نوع BMW محلاً تجارياً لإحدى سلاسل المحلات الشهيرة لبيع المكسرات والقهوة في حي ضاحية لبن بالعاصمة الرياض، مسببة بعض التلفيات المادية في محتوياته.
ووثق أحد المواطنين الحادثة بمقطع فيديو نشره أمس (الخميس) ، مبيناً حجم الأضرار التي تسببت فيها السيارة للمحل.
ولم يوضح مصور المقطع أسباب اقتحام السيارة التي استقرت في عمق المحل، محطمة الباب الخارجي وبعض أركانه الزجاجية، فيما رجح بعض متداولي المقطع أن قائد السيارة ربما فقد السيطرة على السيارة.