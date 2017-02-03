فرنسا : جندي يطلق النار على رجل كان يحاول دخول متحف اللوفر

باريس – رويترز :-
قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن جنديا أصاب بالرصاص رجلا مسلحا بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس وهو يحمل حقيبة.
وذكر مصدر للشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهاجم جنديا آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.
وقالت الشرطة إنه تم إخلاء المنطقة.
وقالت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر إن الحادث “خطير”.
وذكرت متحدثة باسم اللوفر أن المتحف “مغلق في الوقت الحالي” لكنها لم تؤكد نبأ إخلائه.
وقال شاهد من رويترز في موقع الحادث إن الشرطة طوقت المتحف.