3 فبراير 2017 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مصافحة عنيفة لترامب مع قاض أمريكي

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