فيديو وصور | شاهد مراحل إعداد “البرجر” في مصنع “ماكدونالدز”

(أنحاء) – متابعات :-
صورت وسائل إعلام مراحل إعداد وجبات “البرجر” الشهيرة بمصانع ماكدونالدز في ولاية كاليفورنيا قبل أن ترسل إلى مطاعمها.
ونشرت “بيزنس إنسايدر” مقطع فيديو أظهرت مرحلة التفتيش الصحي على قطع اللحوم أثناء مرورها أمام موظفي المصنع على حزام متحرك في طريقها لمرحلة الفرم.
وأكد مسؤولو الشركة الأمريكية سلامة لحوم الأبقار المستخدمة في تحضير “البرجر” للمستهلكين وخلوها من المواد الحافظة أو الاصطناعية، لافتين إلى إجراء التفيش عليها بشكل دوري من قبل السلطات الصحية الأمريكية، وأنه لا توجد أي شبهات حول ذلك.
وظهر من خلال الفيديو والصورأنه بعد عملية فرم اللحوم – التي تستورد من نيوزلندا وأستراليا وكندا – يتم تشكيلها إلى شطائر، والتي تذهب بدورها إلى الثلاجات للتجميد بشكل مبدئي قبل الإرسال إلى المطاعم، ولكن التقنيين في المصنع يختبرون بعض قطع اللحوم بوضعها على آلات شواء.
ودعت الشركة جميع المستهلكين والخبراء لزيارة مصانعها والتعرف على كيفية تحضير وجباتها بعد أن أثيرت شكوك حول مصدر اللحوم ومدى صلاحيتها صحياً.