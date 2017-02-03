فيديو وصور | لقطات ترصد معاناة حراس المعدات في شوارع المملكة

(أنحاء) – متابعات :-
أظهرت مقاطع فيديو وصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،معاناة حراس المعدات خلال موسم الشتاء هذا العام، حيث لم توفر الشركات لهم ملاذاً آمناً يقيهم البرد القارس.
ويتضح من الصور عمال يفترشون الأرض في كثير من المواقع بمدن المملكة، ولجأ عامل في إحدى الشركات التي تنفذ مشروعاً بالمنطقة الصناعية في الطائف إلى سلالم إستراحة قريبة منه، ليفرش لحافه أسفل السلم هرباً من البرد.
كما رصدت حسابات على موقع “تويتر” أحوالاً مشابهة لعمال آخرين في مدينة الرياض أثناء حراستهم لمولدات كهربائية، وبعض المعدات التي يتم استخدامها في الحفريات التابعة لعدد من المشاريع المنتشرة في أرجاء العاصمة.