الجبير يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتدخلات إيران في المنطقة

(أنحاء) – متابعات :-
طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الخميس، خلال اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك، المجتمع الدولي بالتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة خاصة في اليمن.
وأضاف الجبير أن ما تقدمه طهران من أسلحة للانقلابيين يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، الخميس، القائمَ بالأعمال في السفارة الإيرانية في أبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج حول تزويد إيران أسلحة للميليشيات الانقلابية في اليمن، بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التي تحظر ذلك، حسب “العربية”.