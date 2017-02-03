3 فبراير 2017 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | طفل يقود مركبة باستهتار برفقة زملائه في مكة.. و”المرور” يتفاعل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد أحد المواطنين من خلال مقطع فيديو قيادة طفل لسيارة في أحد طرقات مكة المكرمة وبرفقته 4 أطفال آخرين، بطريقة لم تخل من الاستهتار وعدم المسؤولية.

وناشد المواطن مرور العاصمة المقدسة الالتفات لتلك الممارسات، التي تهدد حياة هؤلاء الأطفال وحياة المارة، قبل أن يوجه كاميرته إلى رقم لوحة المركبة.

 وتجاوب مرور مكة مع الواقعة، حيث أكد الناطق الإعلامي العقيد فوزي الأنصاري أنه تم استدعاء مالك السيارة وتم حجز المركبة وتغريم قائدها لعدم حمله رخصة قيادة كما صدرت مخالفة ضد مالك السيارة أيضاً.

 

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