أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الاحتلال يستفز الأحوازيين بأغنية عنصرية ..وإقامة حفلات غناء في الأحواز باسم “الخليج فارسي للأبد”
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