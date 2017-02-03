3 فبراير 2017 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: المخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قالت الإدارة العامة للمرور إن المخالفات المرورية تسقط مباشرةً عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، لافتة إلى أن أي مخالفات تُسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها.

وأفادت مصادر أن المخالفات المرورية تسقط آلياً بمجرد صدور شهادة الوفاة من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وتسجيلها بالنظام، ولا حاجة لذوي المتوفى بمراجعة المرور لإثبات شهادة الوفاة.

وأشارت إلى أنه لتفادي تسجيل مخالفات باسم المتوفَّى؛ فإن على ذويه نقل ملكية المركبة بعد وفاته لئلا تُسجّل مخالفات باسمه، حيث يلزم تسديد تلك المخالفات في حال رصدها ،وفقاً لصحيفة “مكة”.

 

 

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