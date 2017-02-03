أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن – أ ف ب :-
فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات جديدة على إيران بسبب إجرائها تجربة جديدة على صاروخ بالستي ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن، وفق ما أعلن جون سميث مدير مكتب مراقبة الأموال الخارجية في وزارة الخزانة.
وتستهدف هذه العقوبات الأولى التي تقرها إدارة دونالد ترامب شركات وأفراداً في إيران والصين تعتبرها واشنطن داعمة لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني والحرس الثوري.
وقال سميث :”إن دعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ البالستية يطرح تهديداً للمنطقة ولشركائنا في العالم وللولايات المتحدة”.