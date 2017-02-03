صور | الأمير متعب بن عبدالله يستقبل وزير الثقافة المصري

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية اليوم الجمعة وزير الثقافة المصري الدكتور . حلمي النمنم الذي ثمن الجهود التي تقوم بها المملكة لاستضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة كدولة الشرف للمهرجان الوطني للتراث و الثقافة لهذه النسخة وما تمثله من فرصة لابراز الثقافة والتراث المصري وأوجه الحضارة المختلفة لها .
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري وسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة الأستاذ ناصر حمدي واللواء حسن خلاّف المشرف على جناح الدولة جمهورية مصر العربية الشقيقة في الجنادرية .
وفي نهاية الزيارة قدّم الوزير المصري هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز .