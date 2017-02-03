3 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عسيري: جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع إيران.. وعليها أن تلزم حدودها في التعامل مع الدول العربية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال اللواء أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في مقابلة مع “بي بي سي”، إن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع التجاوزات الإيرانية، وشدد على أن إيران يجب عليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية.

وأضاف عسيري أن المجتمع الدولي يحتاج في الوقت الحالي إلى إقرار استراتيجيات جديدة ومختلفة للتعامل مع سلوكيات إيران في المنطقة، واصفاً التهديدات الإيرانية بالخطيرة.

وأكد اللواء عسيري أن المملكة مستعدة لمناقشة أي خطوات من شأنها إعادة إيران إلى حدودها، مشيراً إلى أنه يأمل أن تتخذ الدول الأخرى الموقف نفسه تجاه الانتهاكات الإيرانية.

 

 

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