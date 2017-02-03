4 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شاهد ماذا قال عمر المقبل بعد نجاة طائرته من السقوط بالمحيط
﻿

فيديو | شاهد ماذا قال عمر المقبل بعد نجاة طائرته من السقوط بالمحيط

بتاريخ فيديو

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق