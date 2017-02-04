4 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مؤسسة النقد: إقرار العميل أو أمر قضائي شرط للإطلاع على أي حساب مصرفي
﻿

مؤسسة النقد: إقرار العميل أو أمر قضائي شرط للإطلاع على أي حساب مصرفي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن الإطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يتم إلا من خلال إقرار من العميل أو بأمر قضائي.

وفيما يتعلق بحساب المواطن أكدت المؤسسة أن التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم بما يكفل مبدأ السرية المصرفية ويحقق الهدف المنشود وفقاً لرؤية المملكة 2030.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق