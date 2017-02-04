4 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليمن: القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعدن

بتاريخ أنحاء العالم

عدن – واس :-

أعلنت شرطة عدن جنوب اليمن الليلة الماضية إلقاء القبض على واحد من أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالبلاد.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب بصفحتها على موقع فيس بوك :” إن الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المدينة ألقت القبض على الإرهابي في عملية دهم نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن” .

وحسب البيان فقد اعترف الإرهابي المعتقل أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ كثير من عمليات الاغتيال التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الجنوبية في عدن.

 

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