4 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الصحة تلاحق مدّعي الطب البديل بالتنسيق مع “الادعاء العام”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

بدأت وزارة الصحة الحرص على متابعة الإعلانات التي تدعو للعلاج بالطب البديل والعلاج غير المستند إلى حقائق علمية.

وكشفت مصادر أن الوزارة تعتزم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضافت المصادر أن الوزارة أحالت شخصاً يدعي العلاج بالكي في منطقة القصيم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في إطار سعيها للحد من الممارسات التي تعرّض سلامة المرضى للخطر، حسب صحيفة “الوطن”.

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