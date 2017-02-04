الخدمة المدنية تحدد 11 شرطاً لإقامة المصليات في المقرات الحكومية

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت وزارة الخدمة المدنية عن تحديد 11 شرطاً لإقامة “مصليات” داخل المقرات الحكومية؛ بناءً على توجيهاتها السابقة للمؤسسات الحكومية بتوفير مواقع مناسبة لمنسوبيها لأداء الصلاة.
وتضمَّنت اشتراطات الوزارة: “بُعد الموقع عن الضوضاء، وأماكن راحة الموظفين، وتهيئة أماكن الصلاة بالفرش والسجاد المناسب، مع توفير أرفف لحفظ المصاحف، وتهوية، وإضاءة، وتكييف مناسب، ومخارج للطوارئ”.
كما شملت: “الاعتناء بنظافة المصليات، وتوصيلات كهربائية آمنة بالمصليات، وأنظمة صوت مناسبة، وثلاجات مياه صغيرة، إضافةً إلى توفير أرفف مناسبة للأحذية، وأن تخضع المصليات لإشراف الجهات المختصة.”