‫فيديو | شاهد “مكر” كلب يعطل حركة المرور بشارع رئيسي

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | عامل من أسواق “بنده” يلقي الفواكه الط...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد أحد المواطنين من خلال مقطع فيديو، قيام عامل من محلات بنده في محافظة
-
شرطة مكة تقبض على شاب طعن آخر بآلة حادة | فيد...بتاريخ
(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :- تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث
-
فيديو | مقطع يرصد تجمّد الحيوانات بسبب شدة ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد أحد المواطنين من خلال مقطع فيديو تجمد بعض الحيوانات؛ بسبب موجة البرد القارس
-
القصيم : أسرة تشترط على شاب عدم استخدام “سناب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اشترطت أسرة بالقصيم على شاب تقدم لخطبة ابنتهم، التوقف عن استخدام تطبيق “سناب شات”،