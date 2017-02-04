4 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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‫فيديو | شاهد “مكر” كلب يعطل حركة المرور بشارع رئيسي

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