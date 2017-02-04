4 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حساب المواطن: طلبات التسجيل تتجاوز 1.8 مليون .. منها 1.2 مليون طلب مكتمل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن برنامج حساب المواطن تجاوز عدد الطلبات المقدمة للانضمام إلى البرنامج حتى اليوم مليون و800 ألف طلب، منها قرابة مليون و200 ألف طلب تسجيل مكتمل.

وقال المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن ، إن التسجيل في حساب المواطن يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه مساء الثلاثاء الماضي، لافتا النظر إلى أن مؤشرات البرنامج عكست “أداءاً طيبا” لوتيرة التسجيل في الأيام الماضية.

وأكد المهندس العصيمي مجدداً، أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مبينا أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي “حيث سيعطى المتقدمين الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات”.

وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوي بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر citizenaccount@ وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

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