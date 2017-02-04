أمريكا : نقل محاكمة قاتل المبتعث حسين النهدي لولاية ارتكاب الجريمة

(أنحاء) – متابعات :-
وافق المتهم بقتل المبتعث حسين سعيد النهدي العام الماضي، على نقله من ولاية مينيسوتا الأمريكية إلى الحبس، والمحاكمة في ولاية ويسكونسن التي شهدت جريمة الاعتداء والقتل.
وأظهرت سجلات المحكمة على الإنترنت تنازل المتهم عن حقه القانوني في إقامة جلسة استماع خاصة بخصوص ترحيله، أمس الجمعة، في محكمة مقاطعة “هنيبين” بعد رفضه سابقاً الترحيل من مينيسوتا إلى ويسكونسن، علماً بأن أوسبرن يواجه اتهامات في مقاطعة دن بولاية ويسكونسن تشمل جريمة قتل واعتداء بالضرب، بحسب محطة “weau” التليفزيونية الأمريكية، حسب ما نقلت صحيفة “تواصل”.
وكان المبتعث النهدي قد تُوفي في 31 أكتوبر الماضي؛ جراء إصابات تعرَّض لها في الرأس في 30 أكتوبر في بلدة مينوموني بولاية ويسكونسن.