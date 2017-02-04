صور | شرطة الرياض تداهم استراحة وتضبط سعوديين تورطا في سرقة مركبات

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مواطنَيْن في العقد الثالث بعد الاشتباه بتورطهما في سرقة مركبات نقل خفيف، وإخفائها في استراحة جنوب العاصمة قبل هروبهما أثناء المداهمة.
ومن جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، ضبط 12 مركبة نقل خفيف تمَّ التبليغ عن سرقتها داخل الاستراحة لدى مراكز الشرطة غرب وجنوب الرياض، لافتاً إلى أن الدلائل تُشير إلى تورطهما في سرقة مركبات أخرى ومعدات تستخدم في تفكيكها، لافتاً إلى أن المتهمَيْن يشتبه بمحاولتهما طمس هوية المركبات بغرض إعادة بيعها، أو تفكيكها وبيع قطع غيارها.
وأعلن الناطق الإعلامي توقيف المتهمَيْن لتحديد صلتهما بالبلاغات المقيَّدة ضد مجهول، والكشف عن شركائهما، ورفع كافة الآثار الموجودة بالموقع بواسطة إدارة الأدلة الجنائية، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، لافتاً إلى أن المتهمَيْن مطلوبان لجهات عِدَّة، وصدر بحقهما تعاميم سابقة منها المنع من السفر.