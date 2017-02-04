4 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خاطرة مهنية حول الإجازة بدون أجر لمعالي الوزير

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

في العُرف الإداري لرائد الأعمال السعي نحو التعلّم والتكامل في تطبيق القوانين واللوائح لابد وأن يكون جزء لايتجزأ من ممارساته الإدارية اليومية

وأن يقوم ذلك على أركان هذا العُرف وهي المادي والمعنوي والشرعي ، وبحسب ماتعلّمته حتى الآن واكتسبّته أجد أن إعداد خطة عمل حياتية

لرائد الأعمال لابد وأن تبدأ باستهدافه أو إستثماره بنفسه قبل المنشأة التي يُديرها وأن يناقش ويتعلّم كيف يحمي حقوقه وحقوق الآخرين ، وهذا مايعكس لاحقاً أكبر النتائج ، فمنذ رحلتي التي بدأتها نحو الأعمال

لا أمنع نفسي من الحصول على الرفاهية وفترات الراحة ولكنني أعددت لذلك الإستثمار بكل حزم وبدأته بإنهائي لدورة PMP المستوى الخامس المعتمدة

من الهيئة السعودية للمهندسين والمؤهلة لشهادة محترف إدارة مشاريع لمرتين والمؤهله لعضوية PMI ، ثم حصولي على شهادة Primavera 6 و MS Project و RMP تبعتها بدورة متقدمة في منهجية كايزن لتطوير الأداء المؤسسي وعدة دورات في مجال إدارة المخاطر والجودة الإدارية والقيادة في الأزمات وفق المعايير الدولية وعدة برامج مقدمة ومعتمدة من البورد الأمريكي ، وما أستهدفه الآن هو دورة الـ 6 Sigma  الحزام الأسود الغنية عن التعريف ، ونحو قيادة المشروعات بإحترافية بدأت الآن في إستهداف القطاعات والتخصصات بشكل مستقل وذلك ضمن نطاق القطاعات العاملة في المشروعات ويشمل ذلك المبيعات والمحاسبة وإدارة العمليات وإدارة المخاطر والإدارة التنفيذية والموارد البشرية ، ومهنياً تعتبر الموارد البشرية من أهم القطاعات التي يجب أن نوليها كرواد للأعمال جل الاهتمام لأنها إحدى الركائز لكل منشأة ، وضماناً لحقوق الموظفين لدينا تزامناً مع ضمان تنفيذ نظام وزارة العمل يحق لنا كأصحاب لمنشآت عاملة ومرخّصة في المملكة تحت مظلة وزارة التجارة والإستثمار ووزارة العمل وملزمين

قضائياً ، مناقشة مواد أنظمة الوزارات وأن نطرح تساؤلاتنا حول بعض المواد الواردة نظاماً ، إحدى هذه المواد هي المادة المائة وستة عشر من الفصل الرابع ( الإجازات )

لنظام العمل وملحقاتها والتي تنص على أن ( عقد العمل ) يُعد موقوفاً في حالة الإجازات بدون أجر متى ماتجاوزت العشرين يوماً

أما في اللائحة التنفيذية للنظام ورد في تنفيذ أحكام المادة المائة وستة عشر أن جميع الآثار المترتبة على عقد العمل تتوقف تبعاً لذلك ، وأما في المادة المائة وثمانية عشر

فإنها تنص على أنه لايحق للموظف ” الخارج في إجازة بدون أجر ” أن يعمل لدى الغير ! وإذا ثبت ذلك لصاحب العمل وخالف هذا البند فإنه يحق للمنشأه

أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ماتم دفعه له سابقاً ، ذلك ما أربكني وجعلني أقوم بإستشارة خبراء في مجال الموارد البشرية من الأصدقاء

وأصدقاء الأصدقاء ومستشارين قانونيين بل وحتى الإنضمام أخيراً لمجموعات في تطبيق ” الواتساب ” متخصصة في الموارد البشرية وكافة أعضائها هم رؤساء أقسام ونوّاب وأخصائيين ومساعدين من الجنسين في مجال الموارد البشرية ، الجميع وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة أتفق معي وشرّع لي حالة إرباكي ولم يكن لديهم أي جواب مقنع .

إذ من غير المعقول أن تشرّع الوزارة للمنشآت قيامهم بالخصم على الموظف نظير قيامه بالانضمام لمنشأة أخرى في فترة يعتبر عقد العمل ” موقوف ” نظاماً .!!

وقضائياً يعتبر عقد العمل خلال هذه الفترة ( الإجازة بدون أجر ) غير ملزم بتطبيق بنوده للطرفان حتى مع وجود بند في العقد يمنع عمل الموظف لدى طرف آخر طالما وأن النظام يقر بتجميد العقد خلال هذه الفترة وشرعاً فالعقود هي المسوغ لأي إجراء أو ممارسة أو عقوبة متى ماكانت فاعلة وسارية فقط وغير مُقفة نظاماً

فما هو المسوّغ القانوني للمنشأة لتقوم بالخصم من الأجر وهو بالأساس خارجاً بإجازة بدون أجر مُقفاً عقده !، وإن كان الخصم سيتم لعدد أيام مساوية

للأيام المحتسبة في الإجازة بوقت آخر كيف ستقوم المنشأة بالخصم على موظف عقدها الوظيفي معه ” مجمّد ” نظاماً في تلك الفترة .!! أي بنود مجمّدة وغير مُلزمة

سؤالي هنا موجه للمستشارين القانونيين والشرعيين ممن قامو بإعداد نظام العمل كيف يشرّع نظام الوزارة للمنشآت قيامها بالخصم على موظف

تجاه ” ممارسته لأية فعلة مهنية كانت ” خارج المنشأة ولايوجد بينه وبين الشركة سوى عقد ” مجمّد وموُقف ” نظاماً بإقرار الوزارة نفسها في نظام العمل !

والمنشأة بالتأكيد وخلال هذه الفترة ستبقيه في سجلات التأمينات الاجتماعية طالما وأنه لم ينهي خدماته معهم بشكل نهائي ونظامي

هذا بالإضافة لسريان التأمين الطبي ولكن كل ذلك لايوجد في نظام العمل مايلزم به المنشأة في حالات العقود المنتهية

وفي حالات العقود المُوقفة ذلك ليس مبرراً للخصم شرعاً وقانوناً طالما لايوجد المسوغ والشرط الأساس وهو ” العقد الساري ” بين الطرفان !

بل وحتى أن نظام وزارة العمل يسمح للسعودي أساساً بالجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص .

أتمنى أن يصل مقالي هذا لمعالي الوزير وإعادة النظر في مدى قانونية وشرعية هذه المواد وإعادة صياغتها أو تنقيحها بما يتناسب

قانوناً وحقوق الموظف أولاً ثم حقوقنا كمنشآت .

معاليكم ،،،،، بحسب مانتعلّمه أكاديمياً عبر الدورات المتخصصة سواء بمناهج عالمية أو حتى محلية واطلاعنا على الأنظمة القضائية والإجراءية في المملكة

أجدها ثغرة قانونية تتطلب التصحيح والله أعلم وهذا مالن يرضاه معاليكم ،، وفقكم الله لكل خير .

 

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