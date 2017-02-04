ارتداء القناع لإرضاء الآخرين

ليس من المعقول أن ترتدي طباعاً ليست فيكفي الأصل كي تنال محبة ورضا الآخرين،فأنا وأنت فطرتنا التي خلقنا عليها هيالاختلاف في كل شيء، هذا الاختلاف هوالذي يمنحنا بصمتنا المتميزة ويجعلنامعروفين عند الآخرين بمميزات قد لا تتواجدإلا بالفرد الواحد فقط، لذلك أسوأ ما يفعلهالشخص أن يقول ما لا يفعل، ويفعل ما لايرغب به، ويسير مع القطيع غير آبهٍ بمايحمله عقله من نعم فريدة كان الأولى له أنيستغلها ليصقل شخصيته ويجعلها أيقونةنادرة في المحيط الذي يعيش فيه.
وقد يظن الشخص أن التطبع بطباعالآخرين هو طريقه لنيل رضاهم ولا يدري أنذلك تقليل من شأنه وضياع لشخصيتهوهويته، فعلى سبيل المثال لا الحصر دوماً مايجيب الموظف طلبات المدير كلها حتى لوكانت عمل كوب من الشاي فيستجيب لطلبهطمعاً في رضاه أو في ترقيته أو زيادة فيالراتب وهو مدرك أن صناعة كوب الشاي يقعخارج نطاق مهامه الوظيفية.
وما أوسع دائرة الامتثال للآخرين التي فيأساسها تعتبر نقصاً في النفس البشرية،فلو كان الشخص واثقاً من نفسه وقدراتهوإنجازاته لما سمح لذاته أن تذوب في بعبعالآخرين المسيطر على الأجواء، لذلك نطرحلك فيما يلي حلولاً خلاقة كي تبق دوماً خارجنطاق التبعية للآخر والتطبع بما ليس فيكلأجلهم، وارتداء أقنعة لا ترغب روحك بها:
– قل لا: حين تجد نفسك في موقف يتطلبمنك أن تكون مجيباً مثل الجماعة بإجابةنعم، فإياك أن تقول دوماً نعم على عكس مايصدر من داخلك وهو “لا”، فإن كان رئيسكفي العمل يجلب لك مزيداً من الأعمال خارجأطار مهامك أخبره بلباقة أنها ليست منمهامك الوظيفية، وإن كان أصدقاؤكسيخرجون لمكانٍ يتنافى مع قيمك وأخلاقك لاتسايرهم وقل لهم “لا” فهذين الحرفين قدينقذانك من الكثير من المتاعب.
– كن صريحاً: ليس هناك مجالاً للكذب أوالتدليس في مواقف الحياة، فدوماً حبلالكذب أقصر مما نتخيل وكل التفاف حولالحقائق يكشف ولو بعد حين لذلك ما المشكلةبأن تكون صريحاً على الدوام برغم أنالذين حولك لا ينتهجون الصراحة، فكر دوماًأن الصراحة فيما تقول ستجلب لك الهيبةوالاحترام مع الوقت.
– كن مبادراً: لا تنتظر أحداً ليحل مشاكلكبمقابل أن ترتدي قناعاً مثله فيما بعد، دوماًحين تجد نفسك أمام مشكلة حياتية أوعملية، فكر بهدوء بحلها، انظر إلى جذرالمشكلة وواجهها .
– حافظ على مبادئك: القيم والمبادئ التيحرص الأهل على غرسها فينا قد تتلاشى أوتتناثر بمجرد أن يقع المرء مع رفقاء سوء أوفي وسط بيئة تجعله في صراع دائم معمبادئه وأخلاقه وقيمه ومثل هذا ما يقع فيهطالب العلم المغترب عن أهله ووطنه فيجدمساحة أمامه لم يعتد على رؤيتها من قبلفتنتزعه نفسه إلى تجربتها أو قد يسوقهرفقاؤه الجدد إلى ذلك فيسير مع الآخرينفتكون النتيجة أن يخسر نفسه وأهله، لذلكحين يوضع الفرد في مواقف تتطلب منه أنيختار ما بين تجربة جديدة ومبادئه فعليه أنيختار الأخيرة فهي سلاحه طوال الحياة.
ومن هنا نرى أن التمسك بقناعة التفردوالتميز أمراً ليس صعباً لأنه يأتي من داخلروح الانسان ومقدرته على رؤية مميزاته التييختلف بها عن الآخرين، لذلك انظر دوماً إلىداخلك بعمق.
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