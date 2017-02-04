حقق نجاحا باهرا في أول نسخة.. ختام فعاليات مهرجان تاريخية ينبع وتوجهات بفعاليات أسبوعية بالمنطقة

(أنحاء) – ينبع : ــ
اختتم مهرجان تاريخية ينبع امس الاول فعالياته والتي انطلقت في السابع والعشرين من الشهر الماضي ودشنه أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان ورئيس الهيئة العامة للسياحة الامير سلطان بن سلمان.
وحققت النسخة الاولى من مهرجان تاريخية ينبع نجاحا باهرا بشهادات الزوار والشخصيات البارزة بالمنطقة التي اشادت بتركيز فعاليات المهرجان على التراث ، حيث تضمنت فعالياته على عروض للفرق الشعبية والمركاز وسوق الليل للأسر المنتجة والحرفيين الى جانب معرض المهرجان الذي يتضمن عددا من المشاركات المتميزة والملتقى النسائي الذي حظي هو الاخر باهتمام كبير واشادات لاستحداثه في مهرجانات ينبع.
واختتمت الفعاليات بعدد من الفعاليات حيث واصلت خيمة الصقارة عروض الملواح التي جذبت اليها الكثير من الزوار كونها من التراث الذي يخفى عن الكثير من الاجيال الجديدة والذي يتميز به اهل البادية في ينبع وفي الخليج بشكل عام.
وأدت فرقة الفنون الشعبية عددا من الالوان الفنية في العاب العجل والسمسمية والتعشيرة والتي حظيت بأقبال وتفاعل كبير من الزوار الذين استمتعوا بالطرب الينبعاوي الاصيل ،الى جانب الالعاب الشعبية القديمة التي ادتها فرقة متخصصة فيها وشملت لعبة طاق طاقية ولعبة الدنانة وشد الحبل ومسابقة الخياش وغيرها من الالعاب التي نالت استحسان الحضور.
وفي ساحة المركاز قدمت فرقة الحريف بقيادة يوسف الشريف عروض متنوعة رحب فيها بالزوار من مختلف مناطق المملكة الذين زارو المهرجان وسجلوا اعداد كبيرة توافدت على المنطقة منذ انطلاقة الفعاليات.
في الملتقى النسائي اختتمت الدورات وورش التي نظمت خلال ايام الفعاليات وتضمنت دورة الاسعافات الاولية والخط العربي وورشة الديكوباج الى جانب مشاركة عدد من الشاعرات من رواق المدينة قدموا فيها امسيات ثقافية وادبية مميزة.
ولم تنقطع الزيارات المتوالية للشخصيات والوفود الاجنبية التي حرصت على الاستمتاع بفعاليات المهرجان حيث زار المهرجان عدد من موظفي شركة ارامكو من مختلف الجنسيات الاوربية وامريكا اللاتينية والاسيوية ومن جنوب افريقيا وابدوا اعجابهم بما شاهدوه لأول مرة من تراث ينبعي يجسد حياة الاباء والاجداد.
ويعتزم فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع تنظيم فعاليات اسبوعية خلال عطلة نهاية الاسبوع لتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة واحياء المنطقة التاريخية .
وعبر رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان تاريخية ينبع ومدير فرع هيئة السياحة بينبع سامر العنيني، عن سعادته لما حققه من نجاح كبير مشيرا الى ان هذا الجهد والعمل الكبير لم يكن ليخرج بهذه الصورة لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الهيئة العامة للسياحة الامير سلطان بن سلمان لهذه المنطقة التاريخية ورؤيته بأهمية اقامة الفعاليات لإحيائها بالإضافة للجهود الكبيرة من محافظة ينبع بقيادة المهندس مساعد بن يحيى السليم مشيدا بدور اللجان العاملة في تنظيم الفعاليات واخراجها بالشكل اللائق بالمحافظة الى جانب الاخوات في الملتقى النسائي الذين ابهروا الحضور بفعالياتهم المتميزة والمح العنيني الى تنظيم مهرجانات اخرى بالمنطقة التاريخية لإحيائها وتنشيط حركة السياحة بالمحافظة.