4 فبراير 2017 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فائض المدراء !

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

داء تفشى بمجتمعنا الوظيفي على غير العادة أصبحت جميع المهن الوظيفية في خطر محدق بسبب تزايد أعداد المدراء على عدد الموظفين ! والمؤلم حقاً عندما ترى التخصصات الفنية على وجه الخصوص يتم قتلها مبكراً بإستقطاب خريجيها على كراسي الإدارة مباشرةً فبسبب ذلك فقدنا الكوادر الفنية بإجلاسها على كراسي الإدارة مفتونين بتوقيعاتهم لا اكثر ، وعلى سبيل المثال لا الحصر مهندسين شباب متوزعين على كراسي الادارات في البلديات ووزارة النقل وغيرها وكذلك القطاع الخاص لم يسلم من ذلك الداء ، اننا بالفعل نرى الحسرة في عيون الوطن بأن من يباشر ميادين المشاريع هم الوافدون وكأن وطني يقول الا تخجلون بأنكم لم ترفعوا طوبة في بنائي ! وكم أحزن عندما ارى تسرب الأطباء كذلك الى العمل الإداري رغم معاناة النقص الكبير في القطاعات الصحية من الأطباء السعوديين وقس على ذلك في مجالات اخرى كالمجال التقني فالجميع اصبح مديراً ! وربما يعود السبب في ذلك لأننا لم نعطي علم الإدارة حقه فالإدارة علم كبقية العلوم وعلينا ان نرفع مستوى وعينا تجاهها بتقدير هذا العلم العظيم وهو السبب في نجاح اي منظومة عمل وبدون هذا الوعي نرى الواقع يقول لحملة الشهادات الادارية انهم مجرد طبقة اعتيادية ينظر لهم بكل ازدراء انهم مجرد فاشلون حاولوا الحصول على شهادة لا أكثر مما أدى بنا إلى اختلاط المهام ونقصها في مجتمعنا الوظيفي لذلك لا نستغرب امتعاض الطبيب والمهندس وغيرهم بأنهم ليسوا مدراء بسبب ماترسب لدينا من مفاهيم خاطئة حول معنى الادارة وعلومها والأسوء من ذلك ان يرى صاحب القرار ان المبدعون في مهنتهم هم من يستحقون الإدارة ولنا في تجربة الدكتور عبدالله الربيعة اكبر مثال إبان تعيينه وزيراً للصحة فليس من المنطق بشيء ان ترى طبيباً مبدعاً في تخصصه بأنه سينجح في مجال الإدارة ، قطعاً لا فلكل مجال متخصص ومعيار نجاحه في ظني لا يتعدى تخصصه أو يفسح المجال لغيره حفاظاً على المجتمع الوظيفي من الخلل القائم في فائض المدراء ، وأعتقد لو أن كل فرد مارس تخصصه مابين الإداري والفني لأصبح لدينا عدد ملموس في قلة الوافدون على تلك الوظائف الفنية والصحية ، فعندما نؤمن بأن التخصص هو أساس التميز في عصر العلم سنسير على الطريق الصحيح حتماً.

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