وزارة الخارجية تعرض لزوار “الجنادرية “31 تاريخها السياسي

(أنحاء) – الجنادرية : ــ
تعرض وزارة الخارجية عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” أما زوارها المراحل التاريخية السياسية التي مرت بها المملكة العربية السعودية.
ويتضمن جناح الوزارة في مهرجان “الجنادرية 31″، 10 اركان أبرزها مجلس السفير الذي سيستضيف شخصيات ذات مكانة وخبرة وأصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وايضا ركن القنصلية الذي يقدم أهم النصائح للمسافرين في الخارج، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
ويعرض جناح الوزارة جوازات لملوك السعودية وأصحاب المعالي الوزراء والدبلوماسيين، كما يعرض ٤٠٠ وثيقة ومعاهدة دولية، وأيضا صور وأختام نادرة وجوازات سفر دبلوماسية قديمة.
واهتم جناح الوزارة في “الجنادرية31” بجانب الأسرة والطفل وعدد من الفعاليات المتنوعة من تصوير ورسم كاريكاتير من خلال استضافت فنانين مبدعين في ركن “غاليري الخارجية”.
وسخرت الوزارة كافة جهودها لاستقبال زوار “الجنادرية 31” لتقديم ما يرضي ذائقتهم وليتعرفوا على التاريخ الثقافي والسياسي للمملكة العربية السعودية.