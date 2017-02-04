4 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية “إعادة الأمل” باليمن

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أمس السبت استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري أحد جنودها البواسل بقواتها المشاركة في عملية “إعادة الأمل” مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

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