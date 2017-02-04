وزارة الإسكان: إنشاء 10 آلاف وحدة في الرياض بالتعاون مع شركة “إعمار”

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة الإسكان أمس (السبت) عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إعمار الشرق الأوسط لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة الرياض.
وأوضح المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة نايف الرشيد، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47٪ إلى 52٪ بحلول عام 2020، حيث تهدف الوزارة من خلالها لضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لدعم العرض وتمكين الطلب وإيجاد التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
وأوضح أن الوزارة حرصت على تذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين، حيث تم إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لكونه يضم العديد من الجهات الحكومية للإسهام في تقليص مدة إصدار اعتماد المخططات، وكذلك حل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخارطة الذي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير.
وأضاف الرشيد أن الوزارة تحرص على اختيار الشركات المؤهلة ذات الكفاءة في قطاع الإسكان محلياً ودولياً، كما أن هناك مجموعة من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني “إسكان”، لافتاً إلى أن الوزارة حالياً بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية في كافة مناطق المملكة.