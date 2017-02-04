فيديو | انفجار مضخة وقود بالمجمعة بعدما تحرك قائد مركبة أثناء تعبئة سيارته

(أنحاء) – متابعات :-
وثقت كاميرات المراقبة في محطة وقود بالمجمعة لحظة انفجار مضخة الوقود، بعدما قام صاحب المركبة بالتحرك، قبل أن ينتهي عامل المحطة من تعبئتها ورفع خرطوم المضخة، ما تسبب في خلعها من موقعها وحدوث الانفجار.
وباشرت فرق الدفاع المدني مساء الخميس الماضي الحريق الذي نشب في محطة الوقود ، بسبب تحريك شخص لسيارته أثناء تعبئة الوقود.
ويظهر في المقطع قائد المركبة، وهو يسحب مضخة الوقود مشتعلة خلفه بعدما ظل خرطومها معلقاً في السيارة، في الوقت الذي هرب فيه المتواجدون من المحطة خوفاً من تطور الأمر.