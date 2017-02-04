4 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | انفجار مضخة وقود بالمجمعة بعدما تحرك قائد مركبة أثناء تعبئة سيارته

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

وثقت كاميرات المراقبة في محطة وقود بالمجمعة لحظة انفجار مضخة الوقود، بعدما قام صاحب المركبة بالتحرك، قبل أن ينتهي عامل المحطة من تعبئتها ورفع خرطوم المضخة، ما تسبب في خلعها من موقعها وحدوث الانفجار.

وباشرت فرق الدفاع المدني مساء الخميس الماضي الحريق الذي نشب في محطة الوقود ، بسبب تحريك شخص لسيارته أثناء تعبئة الوقود.

ويظهر في المقطع قائد المركبة، وهو يسحب مضخة الوقود مشتعلة خلفه بعدما ظل خرطومها معلقاً في السيارة، في الوقت الذي هرب فيه المتواجدون من المحطة خوفاً من تطور الأمر.

 

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