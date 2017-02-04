4 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمانة الرياض تعلن انتهائها من إزالة البيوت الشعبية في “المرسلات” بعد تسليم التعويضات لأصحابها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

انتهت أمانة منطقة الرياض أمس (السبت) ، من إزالة البيوت الشعبية الواقعة في حي المرسلات بالرياض، بعد تسلم أصحابها التعويضات، وذلك تنفيذًا لأمر سامٍ صدر عام 1435هـ.‏

وكان الأمر السامي قد تضمن تشكيل لجنة ببلدية العليا الفرعية، من الأمانة والجهات الأمنية والخدمية الأخرى، والتي تحققت من إخلاء جميع المساكن، واستلام أصحابها التعويضات المقدرة لهم بموجب نظام نزع الملكية للمنفعة العامة.

وبعد أن تم الانتهاء من إفراغ الأراضي للدولة عن طريق كتابة العدل الأولى بوسط الرياض، قامت اللجنة بالبدء في إزالة الحارة الشعبية واستكملت الإزالة تماما يوم السبت الماضي 30/4/1438هـ.

 

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