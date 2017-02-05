5 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إلى وزير الترفيه ، مع التحيّة …

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

إلى وزير الترفيه المحترم ، وبعد

إنني فتاة عشرينيه قدر الله و ولدت في هذه البقعة الجغرافية ثم تفاجأت بعد أن كبرت أن هناك الكثير من الأمور الممتعه التي لا أستطيع فعلها لأنني أنثى فقط .

لقد كنتُ متشوقةً جداً لهذه المرحله وكنت أسمع أنها ربيع العمر وأنها زهرته ولكنني أجزم الآن أنها شتاءً مؤلماً وأن هذه الزهرة  ليست تخفي تحتها اللا صبارةً حزينه من المجتمع الغير جاهز لأي شيء .

لن أطلب منك السماح بقيادة المرأة للسيارة ولن أطالب بإلغاء تصريح ولي الأمر أثناء السفر ولا كل تلك الأمور البالغة الأهميه والتي قد تستغرق منكم قروناً طويله حتى يصبح المجتمع جاهزاً لها ، كل ما أطلبه من سعادتكم أن يتم السماح لي ولبقية النساء هنا بحضور الحفلات الغنائيه كنوعٍ من أي شيء اللا أننا إنسان يستحق كل الأشياء البسيطه التي يتمتع بها شريكه الذكر هنا .

ولأنني لا أعتقد انني سأحضر مهرجانات مزاين الإبل التي سمحتم للنساء بحضورها والتي تُحدد فيها مقاييس جمال  ناقه ” حيوان “في سابقةٍ لم يسبقها إليكم أحد مع تحفظي على رأيي في الأمر ، ويتمّ دفع باهظ الأثمان في بيعها وشرائها ، ولأن حضور مثل تلك المهرجانات سوف يجعلني أندب الحظ الذي جعلني ” أُنثى إنسان ” ولست أنثى جمل يتفاخر الجميع بها وبجمالها وبإسمها في حين أنهم مازالو يدعونني كريمة فلان تفادياً لذكر إسمي ومازالو يُجزمون أن النقاب سوف يحولني من ” حلاوه مكشوفه الى حلاوه مغطاه ” ويستكثرون أن يدفعو مهراً فرضه الله عليهم ويُجزمون بأن هذا المهر المسكين هو سبب العنوسه وحالات الطلاق المرتفعه ومشاكل الزوجين وخلافاتهم الدائمه والذي سينفقون مثله ومثليه في سفرةٍ بسيطه لأحد الدول المجاوره حتى يحضرو حفله غنائيه بسيطه لفنان العرب مثلاً ، وبما أنّ الحفلات الغنائيه افتُتحت فاتحة خير من جده ونأمل أنها ستستمر ولأنني إمرأة لا تستطيع أن تقود ولا تسافر ، أتمنى أن تستجيبو لطلبي وأن تسمحو بحضوري وحضور النساء لمشاركتكم هذه الحفلات .

ملاحظه / لا بأس من وضع حاجز كبير ” بلكاش ” مثلاً بيننا وبين مكان الذكور ، وشكراً .

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