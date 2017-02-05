5 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السدحان” معاتباً بعد إجراء عملية جراحية: “سافرنا وضحكنا سويًا ووقت الشدة لا حس ولا خبر”

بتاريخ ثقافة وفنون ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

عاتب الفنان عبدالله السدحان، بعض زملائه ومعارفه، نتيجة لعدم اتصالهم عليه والاطمئنان على صحته، بعد إجراء عملية جراحية مؤخرًا تكللت نتائجها بالنجاح، معبرًا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لكل من اتصل به للاطمئنان على صحته.

وخلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال السدحان: “الحمد لله والشكر.. تم إجراء الجراحة، والشكر لله، ثم للدكتور البكري وطاقمه، ومن اتصل وتطمن يكفيني الدعاء منكم، والزيارة في هذه الرحمات متعبة لكم”.

وخاطب “السدحان” من تجاهله ولم يتصل به قائلاً: “تجمعنا الصداقة داخل الوطن وخارجه، بذلت ماقدرني الله عليه لمساعدتهم فنيا واجتماعيًا، سافرنا سويًا ضحكنا سويًا، فجأه لاحس ولاخبر حتى في المرض”.

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