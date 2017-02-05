“السدحان” معاتباً بعد إجراء عملية جراحية: “سافرنا وضحكنا سويًا ووقت الشدة لا حس ولا خبر”

(أنحاء) – متابعات : ــ
عاتب الفنان عبدالله السدحان، بعض زملائه ومعارفه، نتيجة لعدم اتصالهم عليه والاطمئنان على صحته، بعد إجراء عملية جراحية مؤخرًا تكللت نتائجها بالنجاح، معبرًا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لكل من اتصل به للاطمئنان على صحته.
وخلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال السدحان: “الحمد لله والشكر.. تم إجراء الجراحة، والشكر لله، ثم للدكتور البكري وطاقمه، ومن اتصل وتطمن يكفيني الدعاء منكم، والزيارة في هذه الرحمات متعبة لكم”.
وخاطب “السدحان” من تجاهله ولم يتصل به قائلاً: “تجمعنا الصداقة داخل الوطن وخارجه، بذلت ماقدرني الله عليه لمساعدتهم فنيا واجتماعيًا، سافرنا سويًا ضحكنا سويًا، فجأه لاحس ولاخبر حتى في المرض”.
الحمدلله والشكر.. تم اجراء الجراحه والشكر لله ثم للدكتور البكري وطاقمه ومن اتصل وتطمن يكفيني الدعاء منكم والزياره في هذه الزحمات متعبه لكم pic.twitter.com/uXKUsWFpT4
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) January 30, 2017
1/ تجمعُنا الصداقه داخل الوطن وخارجها بذلت ماقدرني الله عليه لمساعدتهم فنياً واجتماعياً سافرنا سويه ضحكنا سويه فجأه لاحس ولاخبر حتى في المرض
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) February 4, 2017